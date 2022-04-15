Siyonistlerin saldırısı sonucu 7 Filistinli şehit oldu

Kutsal Kudüs'ü işgal eden rejimin askerleri sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'ya tekrar saldırarak son iki günde onlarca Filistinli'yı yaraladı.

Filistin Kızalay'ından yapılan açıklamaya göre Mescid-i Aksa'daki sürekli çatışmalar nedeniyle 67 yaralı Filistinli'nin Kudüs hastanelerine kaldırıldığı açıklandı.

Batı Şeria'daki Filistinli şehitlerin sayısı ise 7'ye çıktı.

Son 15 günde ise Kudüs'ü işgal eden rejimin askerlerince 20 Filistinli şehit düştü. Siyonistler Ramazan ayının başlangıcından beri Batı Şeria ile Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarını artırmış vaziyette. Direniş Cephesi'nin Batı Şeria'daki operasyonları sonucu ölen Siyonistlerin sayısı ise 3, yaralı sayısı 34 olarak açıklandı.

Mescid-i Aksa imamı Şeyh Akeme Sabri konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ''Mescid-i Aksa'da hala yaralılar var ancak Siyonist işgalciler ambulansların yaralılara taşımalarına izin vermiyor'' dedi.

Kudüs'te sahra hasnanesi kuruldu

Sabri'nin belirttiğine göre Kudüs Acil Merkezi'nde yaralıları tedavi etmek üzere bir sahra hastanesi kurulmuştur.

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