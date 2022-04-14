İran'dan Times Gazetesinin İran karşıtı raporuna tepki

Twitter hesabından açıklamada bulunan Büyükelçilik, Times gazetesinin İran'ın 2022 Katar Dünya Kupası futbolseverlerinin bir kısmını Kiş ve Keşm adalarında ağırlamaya hazır olduğunu açıklaması ile dalga geçtiğine ilişkin hakaret dolu yazısını İranofobik olarak nitelendirdi.

Times bu yazısında şu ifadeleri kullanmıştı: ''Britanyalılar İran tarafından büyük çaplı güvenlik tehlikeleri ile karşı karşıya. İran, Britanya'yı Küçük Şeytan ve Büyük Şeytan Amerika'nın yanlısı olarak adlandırıyor. İran, Batılıları kaçırıp siyasi oyunlarındabir koz kullanmakla ünlenmiştir''.

Bu kışkırtıcı yazıda bir İngiliz taraftara atfen, ''İran'da siyasi yönden kötü bir ortam var ve iki ülke ilişkileri son zamanlarda dostça değildir. Oraya gitme riskini neden alalım?'' ifadesi kullanılmıştır.

Tabi yazının bazı kısımlarında da, ''Beyaz kumsala sahip kıyıları ve kışın 30 derece havasıyla Kiş genel olarak Körfezin İncisi unvanına sahip. İran kıyılarına 12 mil uzaklıktaki bu adanın ayrı bir vize sistemi var ve Britanyalılar için girişte 14 günlük vize verilmektedir'' denilmektedir.

İran'ın Londra Büyükelçiliği, ''İran ve Fars Körfezi'ndeki adaları Britanyalılar ve Dünya Kupası taraftarları dahil herkes için güvenli ve bu toprakların güzelliklerinin tadına bakabilirsiniz'' diye ekledi.

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