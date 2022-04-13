İran'ın Londra Büyükelçilği'nden Guardian'a yalanlama

İran'ın Londra Büyükelçilği, Guardian gazetesinin Irak'tan İran aracılığıyla Rusya'nın kullanılması için bu ülkeye silah kaçakçılığı yapıldığı yönündeki haberini yalanlayarak, bu raporu profesyonel dışı ve temelsiz olarak nitelendirdi.

İran'ın Londra Büyükelçilği twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''Guardian'ın Salı günkü 'Rusya'nın Irak'tan İran aracılığıyla krayna aleyhine kullanılan silahlardan yararlanması' başlıklı raporu, gerçek dışı ve temelsiz hikayedir'' ifadesini kullandı.

Büyükelçiliği açıklamasının devamında şu ifadelere yer verildi:

''Ukrayna'da yaşanan olaylarla Ortadoğu bölgesinde gelişmeleri ilişkilendirmeye çalışmak ve İran'dan söz etmek, profesyonel dışı ve kabul edilemez bir çabadır ve ayrıca bu gazetenin okurlarına bir tür saygısızlıktır.

Guardian'ın gerçekleri yansıtması beklenilir ancak Salı günkü yazı, bu yaklaşımla çelişmektedir. Biz bu konuya itirazımızı belirterek bu konud gerekli adımların atılmasını istiyoruz''.

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