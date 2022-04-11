İran çevre sorunlarının giderilmesi konusunda komşu ülkelere ev sahipliği yapacak

Çevre Kurumu'nun haberine göre, konu ile ilgili açıklama yapan Musevifer, ''Devrim Lideri tarafından ilan edilen çevre ile ilgili genel politikaların . bendi uyarınca çöl fırtınaları ve su kirliğinin önlemek adına bölgesel kurumların oluşturulmasına dönük çevre diplomasisinin güçlendirilmesi ve çevre krizlerine karşı bölgesel ve uluslararası dayanışma, Çevre Koruma Kurumu'nun asli görevleri arasında yer alıyor'' dedi.

Musevifer, ''Bu doğrultusa Cumhurbaşkanlığı'nın Çevre Kurumu ile diğer yetkili kurumlara diploması ve uluslararası forumlar aracılığıyla ve komşu ülkelerle etkileşim içinde çöl fırtınalarının giderilmesine ilişkin sunduğu öneri sonrası Çevre Kurumu Başkanı, komşu ülkelerin üst düzey yetkilileri ile bakanları ve uluslararası kurumların temsilcilerinin katılacağı bir toplantının yapılması yönünde talimat verdi'' diye konuştu.

Musevifer, ''Bu toplantı yakında bölgede çeşirli çevre sorunları ve bunların komşu ülkeler üzerindeki yıkıcı etkisi ile ilgili uluslararası bir belgeye ulaşılması amacıyla yetkili kurumların işbirliği içerisinde bir günlüğüne gerçekleşmiş olacak'' diye ekledi.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish