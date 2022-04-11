Danimarka'dan İran'la su kaynaklarıın yönetimi konusunda işbirliği açıklaması

Mutabakat zaptı İran Jeoloji Kurumu Başkanı Alirıza Şehidi ile Danimarka Jeoloji Kurumu Başkanı Danışmanı Kaare Jensen arasında Tahran'da imzalandı.

Mutabakat zaptına göre iki ülke, yer çöküntüsü, iklim değişikliği, kuraklık, şiddetli sel, çöl tozu gibi krizlerle mücadele, derin sular gibi alternatif su kaynakları, yeraltı ve kaynarca gibi alanlarda araştırma yürütülmesi, teknoloji değişimi, çevre ve tıbbi jeoloji gibi alanlarda işbirliğini geliştirmeyi hedefliyor.

SÜrdürülebilir Kalkınma ve hava eylemlerine vurgu

Danimarka'nın Tahrn Büyükelçisi Jesper Vahr ise bu törende yaptığı açıklamada, ''Danimarka ve Avrupa Birliği hiçbir zaman ABD'nin azami baskı politikasına destek vermedi ve Avrupa Birliği, Nükleer Anlaşma'nın ana rotasına dönmesi için yorulmak bilmeyen şabalar sarfetmiştir'' dedi.

Büyükelçi, ''Son yıllarda genel ve siyasi koşullar, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinin önüne geçmiş ve buna rağmen tüm tarafların çıkarına olacak işbirliği yollarının takipçisiyiz. İran ve Danimarka jeoloji kurumları arasındaki işbirliği de net olarak bu doğrultuda yapılmaktadır'' diye ekledi.

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