Danimarka, jeoloji bilimlerinde İran ile işbirliğini memnuniyetle karşıladı

İran Jeoloji Araştırması Başkanı Alirıza Şehidi ve bu örgütün bir grup yetkilisi ve yöneticisi ile bir araya gelen War, burada yaptığı açıklamada, İran ile Danimarka arasındaki ikili işbirliğinin gelişimini inceleyip her iki tarafın jeoloji ve keşif alanındaki bilimsel ve araştırma ilişkilerinin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

İran Jeolojik Etüt ve Maden Arama kurumu Başkanı Şehidi de bu görüşmede yaptığı açıklamada, uzman insan kaynaklarının yetiştirilmesi gerektiğinin altını çizererek, 'Bu merkezin uluslararası ilişkiler bölümü, İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya dahil olmak üzere Avrupa ülkelerinin üniversiteleri ile kapsamlı eğitim ve araştırma ilişkileri ve işbirliğine sahiptir ve geçen yıl Sorbonne Üniversitesi ile üç boyutlu haritalar hazırlamak için çalışmarı gerçekleştirdik' dedi.

İran'da Avrupa üniversiteleri tarafından jeoloji bilimlerinin çeşitli alanlarında eğitim atölyeleri düzenlenmesine değinen Şehidi, 'Bu atölyeler, Avrupalı ​​ve İranlı jeologların bir araya geldiği bir buluşma yeri haline geldi ve şimdi koronavirüs salgını nedeniyle web seminerleri şeklinde gerçekleşmektedir' diye belirtti.

Yayınlanan istatistikler, İran ile Danimarka arasında 2015 yılında 175 milyon dolar, 2016'da ise 270 milyon dolarlık ticaret hacminin olduğunu göstermektedir.