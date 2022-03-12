İran Kızılayı'nın deneyimleri 2022 Dünya İklim Değişikliği Zirvesi'nde ele alınacak

Uluslararası Operasyonlar ve İnsani Programlar Genel Müdürü Hasan İsfendiyar, "2022 Dünya İklim Değişikliği Zirvesi'ni Şarm El-Şeyh limanında gerçekleştirmeye hazırlanan Mısır'ın Sosyal Dayanışma Bakanı, İran Kızılayı'nın deneyimlerine değinerek Kızılay Başkanı Pir Hüseyin Kulivend'e küresel ısınma kazalarının mağdurlarını korumak için Kızılay'ın iklim değişikliğinin neden olduğu kuraklık ve sellere müdahale ve önleme olmak üzere iki bölümdeki deneyimlerinin pratik ve bölgesel çözümler olarak geliştirilmesini önerdi'' diye belirtti.

Geçen yıl Kasım ayında İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen COP27 Dünya Zirvesi'nde küresel ısınmadan en çok etkilenen ülkelerin çevre aktivistleri ve liderlerinin beklentilerinin karşılanmamasının ardından dünyanın gözü şimdi Mısır'daki Şeyh Şeyh limanında. Şarm El-Şeyh konferansına ev sahipliği yapanlar, sivil toplım örgütlerinin varlığını ve ulusal Kızılhaç ve Kızılay derneklerinin deneyimlerini artırmaya çalışıyor. COP27'nin 7-18 Kasım 2022'e denk gelmesi planlanıyor.

İran'da iklim değişikliği ve çevre sorunlarıyla ilgilenme sorumluluğunun Çevre Örgütü'ne ait olduğuna değinen İsfendiyar, ''Ancak afetlere müdahale sorumluluğu olarak Kızılay, kazaları önlemekten sorumlu hissediyor ve kuraklık gibi küresel ısınmanın etkilerini, özellikle güney ve güneydoğu İran'da sürekli yardım ve rahatlamayı gerektiren bir kriz olarak görüyor'' diye konuştu.

İran Kızılayı, kuraklık çeken bölgelerdeki sel baskınlarını kontrol altına almak amacıyla 2010 yılında faaliyetlerine başladı ve kademeli olarak Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu'nun Uluslararası Yardım Fonu aracılığıyla uluslararası yardım topladı.

İran Kızılay Cemiyeti, MENA bölgesindeki (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) kuraklık karşısında aktif örgütlerden biri olarak Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu Asya-Pasifik Bölge Ofisinin bir üyesidir.

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