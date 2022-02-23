Hirkani ormanları ve onları küresel çevre için korumanın önemi

Zengin Hirkani ormanları, İran topraklarının yaklaşık %7'sini kaplar. Aynı zamanda en zengin bitki örtüsüne sahiptirler. İran'da 3200'den fazla bitki türü ve bilinen damarlanmanın %44'ü bu ormanlarda bulunmaktadır. Bu ormanlardaki ağaçların çoğu, bu bölgenin nemli iklimine uyum sağlayan geniş yapraklıdır.

İran'ın kuzeyindeki bu yeşil kuşak, oksijen üretimi üzerinde büyük etkisi olan ve dünyadaki zengin su ve toprak kaynakları nedeniyle dünyanın en eşsiz doğal kaynaklarından biri olarak kabul edilen en değerli alanlardan biridir. Bitki ve hayvan yaşam döngüsü üzerindeki derin etkisinin yanı sıra sel gibi doğal afetleri önler.

1950'lerde ülkede 18 milyon hektar orman varken, Hirkani ormanlarının toplam yaşam alanı 3.5 milyon hektar olarak kayıtlara geçmişti, ancak bugün Hirkani ormanları yaklaşık 1.6 ila 1.85 milyon hektara düşmüş seviyede. Yani bu ormanların yarısı yok edildi ve toplamda, şu anda tüm ülkede sadece 12 milyon hektar orman var, bu da son 60 yılda 6 milyon hektar ormanın yok edildiği anlamına geliyor.

Hirkani ormanları önemlerinden dolayı iklim değişikliği, yangınlar, kaçak ağaç kesimi ve diğer orman ürünleri, zararlıların ve bitki hastalıklarının yayılması, sorumsuz turizm, bazı orman köylerinde artan ormansızlaşma, ilkesiz turizm veya bu ormanların içinde veya yakınında endüstriyel projeler gibi birçok zorunla karşı karşyıya kalmıştır.

Gürgan Tarım Bilimleri ve Doğal Kaynaklar Üniversitesi'nden bir öğretim üyesi Muhammed Vaiz Musevi, "Kuzey Hirkani ormanlarındaki porsuk, şimşir ve adaçayı türleri çeşitli nedenlerle tehlikede. Geçmişte düzensiz hasat, ormanların tarım arazilerine dönüştürülmesi ve zararlıların ve hastalıkların yayılması, kuzey ormanlarındaki porsuk, şimşir ve Hirkani dahil olmak üzere bazı ağaç türlerinin popülasyonunun azalması ve neslinin tükenmesinin nedenleri arasındadır. Nesli tükenmekte olan bu türün geriye kalan popülasyonlarını korumak, özellikle yerli ve yerel topluluklarla ilgili olarak sorumlu kurumların, eğitimin ve kültürün ciddi iradesini, orman sakinlerinin ekonomisini ve geçimini güçlendirmek için etkili önlemler almayı ve yeterli fonları tahsis etmeyi gerektiriyor' görüşünü paylaştı.

Ona göre, bazı kaynaklarda Hirkani ormanları olarak adlandırılan ülkenin kuzeyindeki ormanlar, ılıman geniş yapraklı ormanlar olarak sınıflandırılır ve önemli bir kısmı (özellikle ova ve ovalarda) nedeniyle antik çağ açısından son derece önemlidir.

Üçüncü jeolojik döneme kadar uzanır ve milyonlarca yıllık olduğuna inanılır. Gilan ilinin kuzeyindeki Astara'dan Mazenderan ilindeki Elburz'un güney yamaçlarının yeşil kuşağından geçerek Gülistan ilinin doğusundaki Kuludağ'a kadar uzanan 1.9 milyon hektar alana sahip Hirkani ormanları, yaklaşık 850 km uzunluğunda ve 20 ila 70 km genişliğindedir. Bu bölge, Dünya Örgütü'nde İran'ın doğal mirası olarak kayıtlıdır.

İran hükümeti, Hirkani ormanlarını korumak için kapsamlı programlar uyguladı. Bu alanda orman hastalık ve zararlılarına karşı hastalık tespit ve kontrol programları uygulanmakta ve bu alanlardaki hastalık merkezleri tespit edilerek bunlarla mücadele için fiziksel ve biyolojik önlemler alınmaktadır.

Kontamine alanların kapatılması, aşırı araç ve insan hareketinin önlenmesi, kazıma, ekim ve fide dikimi yoluyla alanların rehabilitasyonu, türlerin çeşitlendirilmesi ve ciddi şekilde enfekte olan anaçların kesilip uzaklaştırılması ve kalıntılarının yok edilmesi, diğer yöntemler arasında.

Bu üniversite profesörüne göre, hükümetin ciddi takibi ve halkın desteği ile ülkelerin ve hatta dünyanın en büyük zenginlikleri arasında sayılan Hirkani ormanlarının tahribatının önüne geçilmesi bekleniyor.

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