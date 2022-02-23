Sony Dünya Fotoğraf Ödülü finalist adayları arasında üç İranlı yer aldı

Sony Fotoğraf Ödülü'nün sorumluları, katılımcıların teknik becerilerine ve güncel konulara temel yaklaşımlarına göre her yıl adayları açıklar.

Bu prestijli fotoğraf ödülünün 10 kategorisinin her biri için 3 finalist seçilirken, bu finalistler arasında üç İranlı fotoğrafçının ismi de görülebiliyor.

Çevre fotoğrafçılığı bölümünde Mizan Haber Ajansı fotoğrafçısı Mehdi Muhibbipur, manzara fotoğrafçılığı bölümünde İran Fotoğrafçılar Derneği üyesi Mecid Höcceti ve fotoğraf portföyü bölümünde Sara Güli.

Sony Dünya Fotoğraf Ödülü, Dünya Fotoğraf Enstitüsü tarafından küresel fotoğrafçılığın sesi olmak ve bu ortamı kullanan en etkili sanatçıları tanımak amacıyla başlatılmıştır. Kazananlar 12 Nisan'da açıklanacak.

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