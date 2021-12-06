"PhotoMaraton İstanbul 2021"de İranlı fotoğrafçıya ödül

DHA'da yer alan habere göre, her yıl yüzlerce fotoğrafçıyı bir araya getiren PhotoMaraton İstanbul 2021, bu yıl 6 Kasım'da tüm gün süren bir etkinlikle "Sirkeci – Beyazıt – Tünel/ Beyoğlu" üçgeninde gerçekleştirilmişti.

İstanbul'da düzenlenen PhotoMaraton'da 9 dijital, 3 analog, 3 mobil ve 1 video kategoride tema birincileri ve büyük ödülün sahibi belli oldu.

Bu sene bin 48 katılımcı katıldığı etkinlikte, 582 kişi maratonu tamamladı. 368 kişi dijital kategori de yer aldı. Bu sene toplamda 4 bine yakın fotoğraf gönderildi. Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninde ödüller, sahiplerini buldu.

Etkinliğin Medya sponsorluğunu Milliyet Gazetesi, ana sponsorluğunu ise Canon üstlendi.

Uluslararası sokak fotoğrafçılığı festivali olan bilinen "İstanbul Street Photo Festival 2021 (ISPF)" birçok kategoride yarışan katılımcıların kazananları ve finale kalanları da açıklandı.

Xiaomi ve Facebook Türkiye sponsorluğunda düzenlenen festivale katılan bin 972 fotoğraf arasından; İstanbul Kategorisi Kazananı: Birgül Koç (Türkiye), Re Invent Kategorisi Kazananı: Sare Ercemfekr (İran), Tekli Kategorisi Kazananı: Antonio García Andrés (İspanya), Seri Kategorisi Kazananı: Vladimir Yavorov (Hollanda) olarak belirlendi.

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