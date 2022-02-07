Yaban hayatı indeksi türlerinin nüfusu Çaharmahal ve Bahtiyari'de %10 arttı

Bu yıl kuraklığın toprak nemini azaltmasına ve sonuç olarak meralarda yem üretimini azaltmasına ve bitki ve hayvan yaşamını tehlikeye atmasına rağmen, fiziksel kontrollerin yanı sıra çevresel izlemeyi de artırdıklarını kaydeden Ahmedi, 'Yönetim altındaki alanlar, bu alanlarda ilin yaban hayatı indeksi türlerinin popülasyonunun ortalama olarak artmasına neden olmuştur' dedi.

Çaharmahal ve Bahtiyari'nin farklı bölgelerinde 295 kuş türü, 55 sürüngen türü, 44 memeli türü, 24 balık türü ve dört amfibi türü gözlemlendiğini ve tanımlandığını belirten Ahmedi, 'Daha detaylı çalışmalar ve uzman ekipler tarafından yapılan çalışmalar gerektiren alanlarda daha fazla yaban hayatı türünün tespit edilmesi beklenmektedir. İlde yaban hayatı koruma merkezlerinin kurulmasına ve bunların nasıl izleneceğine dair planlarımız var' diye konuştu.

Şu anda Saman şehrinde yaban koçları, koyunlar ve yaban keçileri için faaliyetlerini düzenli olarak izleyen iki yaban hayatı yetiştirme merkezi bulunduğunu dile getiren Ahmedi, 'Talimatlara göre, bu merkezlerin yaban hayatı üremesine ve koruma merkezi ve doğal yaşam alanları dışındaki alanlara salmasına izin verilmemektedir. Hayvanat bahçesi kurulmasına ilişkin yasal bir yasak yok, ancak eğitim ve araştırma çalışmalarının yapılması önemli' diye ekledi.

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