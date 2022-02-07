Öten kuğuların Mazenderan'a göçünün sonu

Öten kuşlar Mazenderan'da sert bir kışı geride bıraktıktan ve birçok yol arkadaşının avlanmasından sonra birkaç günlüğüne orijinal yaşam alanlarına dönmeye başladı.

Mazenderan Çevre Yaban Hayatı Dairesi Başkanı Kuruş Rabii, İRNA'ya yaptığı açıklamada, 'Kuğuların yüksek verime ve orijinal yaşam alanlarına dönüşü yaklaşık iki hafta önce başladı ve hala devam ediyor. Dönüşün ilk günlerinde Sarhrud Sulak Alanı'ndan yaklaşık bin kuğu ayrıldı ve bundan sonra farklı gruplar Sibirya'nın batı bölgelerine yolculuklarına başlayacak. Şu anda Sarhrud Sulak Alanı'nda kışlamalarını Şubat ayı sonuna kadar sonlandırabilecek yaklaşık 500 kuğu var' dedi.

Genellikle kuğu sürüsü yolculuğunun başlangıcı ve sonunın aynı anda ve aynı şekilde yapılmadığını ifade eden Rabii, 'Bu, bu kuşun tüm sürüsünün belirli bir gün veya daha fazla süre içinde gireceği veya çıkacağı anlamına gelmez. Aynı şeyi yola çıktıklarında da yaparlar ve aralıklarla ayrı kategorilerde kışlama yerine geldiklerinde geri dönerler' diye belirtti.

Göçmen kuğuların düzenli göçmen sayılmadığını ve hava şartlarına göre seyahatlerinin yapıldığını dile getiren Rabii, 'Yavaş yavaş gelip gidiyorlar. Orijinal habitatlarında çok soğuk kışlar varsa, daha erken gelirler ve daha sonra ayrılabilirler ve orijinal habitatlarındaki hava koşulları uygunsa bazen daha geç gelir ve daha erken ayrılırlar. Aslında bize göre kuğuların yolculuğunda düzensizlik olarak kabul edilen bu aşamalı süreçte, iklim koşullarına göre belirli bir düzen vardır' ifadesini kullandı.

Rabii, 'Mazenderan'ın konuk kuğularının yüksek enlemlerde farklı kökenlerden olduğu göz önüne alındığında, doğal olarak Sorhrud'a seyahat etmek veya geri dönmek için birbirlerinden farklı mesafeleri var' diye ekledi.

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