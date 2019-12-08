Tahran’da Kuğu Gölü Oyunu

Tahran, İRNA- İranlı yönetmen Rıza Saberi’nin yazıp yönetiği Kuğu Gölü Oyunu 17 Aralık’a kadar Tahran’da düzenlenmeye devam edecek. Oyun, Ilyiç Çaykovski'nin ünlü balesine dayanıyor. Tahran'da düzenlenen 37. Uluslararası Fecr Tiyatro Festivali'nde sunuldu. Festivalin en prestijli eseri 10 aday ve 8 ödül kazandı. Fotoğrafçı: Merziye Musevi