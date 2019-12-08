Tahran’da Kuğu Gölü Oyunu

Tahran, İRNA- İranlı yönetmen Rıza Saberi’nin yazıp yönetiği Kuğu Gölü Oyunu 17 Aralık’a kadar Tahran’da düzenlenmeye devam edecek. Oyun, Ilyiç Çaykovski'nin ünlü balesine dayanıyor. Tahran'da düzenlenen 37. Uluslararası Fecr Tiyatro Festivali'nde sunuldu. Festivalin en prestijli eseri 10 aday ve 8 ödül kazandı. Fotoğrafçı: Merziye Musevi
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Ruhani: Düşmanın plan ve komplosunu kıracak müzakere gerekli ve devrimci bir adımdır
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, düşmanın plan ve komplosunu…
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Zarif ve Eşref Gani, Afganistan barış görüşmeleri hakkında istişarelerde bulundu
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Mohammad Cevad Zarif, İstanbul’da Afganistan…
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Uyuşturucu ve Suçlarla Mücadele Bürosu İran ile işbirliğine hazır olduğunu bildirdi
Tahran, IRNA- Uyuşturucu ve Suçlarla Mücadele Bürosunun İran temsilcisi Aleksandder Federo,…
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Zarif: Afganistan için askeri hiçbir yol düşünülemez
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Mohammad Cevad Zarif, Afganistan için…
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Halilzade, Asya Şampiyonlar Liginin en iyi golüne sahip
Tahran, IRNA- İranlı Futbolcu ve Perspolis takımının oyuncusu Şocaa Halilzade, Asya Şampiyonlar…
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Irakçi: Maşa mekanizmasının Avrupalılar tarafından uygulanması şu an için uygulanmayacaktır
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Iakçi, 4+1 grubu…
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Zarif: Amerika ile tüm tutukluları değişmeye hazırız
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, Amerika ile geniş…
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Grossi: UAEK, İran ile eski usul işbirliği yapacaktır
Tahran, IRNA- Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) Başkanı Rafael Grossi, kendi başkanlığı…
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Aras Serbest Bölgesi'nde 8 yatırım projesinin açılışından kareler
Tebriz, İRNA- Aras Serbest Bölgesi'nde 11 milyon dolarlık yatırım içeren 8 yatırım projesi,…
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Senendec’de Çocuklar Görsel Sanatlar Festivali
Senendec, İRNA- 18. Çocuklar ve Gençler Görsel Sanatlar Festivali, 8 Aralık günü İran'ın Irak…
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