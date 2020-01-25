Mazenderan'ın Sorhrud Sulak Alanı'ndaki kuğulardan görüntüler

Sari, İRNA- Her yıl Aralık ayında binlerce kuğu, binlerce mesafeyi katederek ve onlarca bölgeden geçerek İran'ın kuzeyinde Mazenderan ilinde yer alan Sorhrud Sulak Alanı'nda geçici olarak kışın meken tutuyor. Şubat ayının başlaması ile göçmen kuüular, kendi vatanlarına geri dönüyor. Fotoğrafçı: İhsan Fazli Osanlu