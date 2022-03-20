Cumhurbaşkanı Reisi'den Nevruz medeniyeti alanındaki ülke başkanlarına tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Reisi, Nevruz medeniyeti içerisindeki ülkelerin liderlerine yolladığı ayrı ayrı mesajlarda şu ifadelere yr verdi:

"Nevruz, doruk noktası bir bağlılık kültürü olan değer odaklı bir medeniyetin sembolüdür. Bu bayram dindarlık, aileye bağlılık, dostluk ve barış odaklı bir kültürü bünyesinde barındırıyor.

Yaratılışın büyüklüğü üzerinde düşünmek ve doğanın dönüşümüne dikkat etmek, kalbin uyanışının kaynağı, Allah'ı ​​hatırlamanın aracı ve insanlığın büyümesi vesilesidir.

Umarım yeni yüzyılda aşkın ilahi ve insani değerlere doğru hareketi hızlanır ve Nevruz gibi o toprakların tüm insanlarının kalpleri ve ruhları için daha mutlu bir gün olur.

İran İslam Cumhuriyeti bu kültürel dayanışmanın güçlenmesini ve yaygınlaşmasını tüm bölge ülkeleri ve dünya için bir barış ve huzur vaadi olarak görmekte ve bu bağlamda tüm ülkelere dostluk eli uzatmaktadır''.

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