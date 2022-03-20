20 Mar 2022 22:36
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News Code: 84691856
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Tahran Tabiat Köprüsü'nde yeni yıl havai fişeklerle kutlandı

Tahran, İRNA- Tahran'ın Abbasabad bölgesinde yer alan Tabiat Köprüsü, İran takviminde yeni yıl ve 15. yüzyılın başlaması münsebetiyle havai fişeklerle aydınlatıldı. Kameraman: Ahmed Muini Cem

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