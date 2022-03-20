Cumhurbaşkanı Reisi: Nevruz'un kökeni dindarlık ve barış kültürüne dayanıyor

Yeni yılın başlangıcı münasebetiyle İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak ilk Nevruz mesajı yayınlayan Cumhurbaşkanı Reisi, mesajında şu ifadelere yer verdi:

İran'ın sevgili ve gururlu milletine ve İslam İnkılabı'nın Yüce Liderine Nevruz'un gelişi nedeniyle kutluyorum.

Nevruz, değer odaklı bir medeniyetin simgesi ve embolüdür. Dindarlık, aile dostu ve barış kültürünün doruk noktası olan bir kültür inşa eden ve maneviyatçı bir medeniyet olan bir kültür.

Bu yıl Nevruz asrın teslim anıdır. Genel olarak, 14. yüzyıl, sevgili İran halkı ile İslam Devrimi'nin yüzyılıydı ve bu devrim tarihte parlak olarak kalacak.

Allah'ın izniyle gelecek yüzyıl, şanlı İslam İnkılabı'ndan çıkan İslam-İran medeniyetinin ortaya çıkış ve yükseliş yüzyılı olacaktır.

İmam Humeyni liderliğindeki Müslüman İran halkının, kutsal İslam Cumhuriyeti'nin devletinde dini demokrasinin tesisi ile kendini emperyalizm ve tiranlığın tahakkümünden kurtardığı, bağımsızlık ve özgürlüğü tesis ettiği bir yüzyıldı.

Dayatılan 8 yıllık savaş boyunca Doğu ve Batı, İran'ın bağımsızlığına karşı tek cephede sıralandı, ancak bugün İran ile etkileşim kurmak için yarışıyorlar. Bu, büyük İran milletinin büyüklüğüne işarettir''.

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