İran Deniz Kuvvetleri Komutanı: İran, Ona Karşı Düşmanın En Ufak Bir Yanlış Yapmasına İzin Vermez

İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Şehram İrani Hürmüzgan eyaletinde yaptığı konuşmada “Dünya güç denklemlerini takip ettiğinizde bu denklemin nasıl değiştirilmeye çalıştığını ve herkesin bu doğrultuda rol sahibi olduğunu göreceksiniz. Düşmanımız, İslami bir İran tablosunun bu güç denkleminde bulunmasını istemeyip, ülke içine sızarak b güzel tabloyu karıştırmaya çalışıyor.” dedi.



İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Şehram İrani açıklamasının devamında “İran hiçbir zaman, İran’a karşı düşmanın en ufak bir yanlış yapmasına izin vermez ve düşmanı değersiz bir sinek gibi ayakları altında çiğner.” İfadelerini kullandı.



İranlı askeri yetkili açıklamasının devamında başta Deniz Kuvvetleri olmak üzere İran ordusunun düşmanın tüm tehditlerine karşı hazır olduğunu vurgulayarak İran’ın kendi düşmanları için büyük bir korku kaynağı olduğunu belirtti.



İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Deniz Kuvvetleri Başkanı Şehram İrani açıklamasının devamında İran’a karşı uygulanan yaptırımlara değinerek “Tüm tehditler, komplolar ve yaptırımlara rağmen Allah’ın lütfu sayesinde ülkemizin ekonomisi ayakta duruyor.” İfadelerine yer verdi.



İranlı Deniz Kuvvetleri Komutanı Düşmanın ne zaman, nerede ve nasıl bir zarar vereceğinin belli olmadığını, her zaman tetikte olunması gerektiğini belirterek İran’ın düşman karşısında hiçbir taviz vermeksizin ayakta olduğunu söyledi.









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