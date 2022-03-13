Siyonistleri İran intikamı korkusu sardı

Al-Mayadin'in haberine göre, işgal altındaki bölgelerin kuzey sınırlarındaki durumu değerlendiren toplantıda İran'ın olası bir misilleme yapması ele alınarak, bundan duyulan endişe dile getirildi.

Öte yandan Siyonist medya, Siyonist güvenlik aygıtının eski başkanı Amos Yadlin'den alıntı yaparak, İsrail'in İran'ın [olası] intikam tehdidini ciddiye alması gerektiğini bildirdi.

İsrail ordusu, Suriye'ye ve kutsal türbeleri savunan iki üst düzey subaya yaptığı saldırılar nedeniyle kuzey sınırlarında İran'ın olası tepkisinden korkarak 8 Mart'tan bu yana tetikte.

İbranice yayınlanan Kan kanalında askeri analist olan Rui Sharon, İsrail ordusunun Şam'ın eteklerinde iki İranlıyı öldüren yakın tarihli bir saldırıya olası bir İran yanıtı korkusuyla kuzey sınırında yüksek alarmda olduğunu söyledi.

Devrim Muhafızları Halkla İlişkiler Dairesi 8 Mart günü, Siyonist rejimin Şam'ın yakınlığına düzenlediği canice bir roket saldırısında iki Kutsal Türbe savunucusunun şehit olduğunu duyurdu.

Devrim Muhafızları Halkla İlişkiler Dairesi, 'Dün sabah - Pazartesi - Siyonist rejimin Şam'ın yakınlığına düzenlediği füze saldırısının ardından, Kutsal Türbe savunucusu Devrim Muhafızları Albayı İhsan Kerbelayipur ile Devrim Muhafızları Albayı Murteza Saidnejad şehit düştü' ifadesini kullandı.

Bu duyuruda, şehit aileleri ile Devrim Muhafızları ve Mücahidlerin ailelerine başsağlığı dilenerek, 'Kuşkusuz Siyonist Rejim bu cinayetin cezasını ödeyecektir' denildi.

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