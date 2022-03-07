35. Uluslararası Harezmi Festivali'nin kazananları açıklandı

Ödül törenine Cumhurbaşkanı Reisi'nin yanı sıra Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanı Muhammed Ali Zülfi Gül, Sağlık, Tedavi ve Tıp Eğitimi Bakanı Behram Aynullahi ve Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Teknoloji Başkanı Sorena Sattari de katıldı.

Ülkenin en önemli bilimsel etkinliği olan Uluslararası Harezmi Festivali, günümüzde yeteneklerin keşfedilmesi ve en iyi projelerin tanıtılmasının yanı sıra, bilimsel başarıların ticarileştirilmesinde, fikirlerin uygulanmasında, girişimcilikte ve sanayi sektörünün yaratıcı projelere yatırım yapmasına özen gösterilmesinde önemli bir role sahiptir.

35. Uluslararası Harezmi Festivali'nde mobil ağ güvenlik izleme sistemi alanında Fatma Kişaverz, taşınabilir kimyasal bileşikler dedektörü alanında Emir Hüseyin Alinuri, Kültürel Miras Restorasyon Malzemeleri alanında Parsa Pehlivan gibi ödüle değer görülen kişilerin yanı sıra İtalya, Fransa ve Çin'den 3 araştırmacı ödüle değer görüldü.

35. Uluslararası Harezmi Festivali ile aynı zamanda 23. Harezmi Gençlik Festivali'nin kazananları açıklandı.

Festivalin dış kısmında ise heterojen fotokatalistler alanında Çin'den Jiagoyu, yüksek tansiyon tedavisi alanında İtalya'dan Joseph Mansia ve insan genetiği alanında Fransa'dan Jean Laurent Casanova bu festivalin kazananları olarak açıklandı.

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