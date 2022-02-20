İran ve Hırvatistan Dışişleri Bakanları Münih'te bir araya geldi

Toplantıda Emir Abdullahiyan, Gordan Grlić-Radman'a Tahran'ın Zagreb ile ekonomik bağlarını daha da geliştirmeye hazır olduğunu söyledi.

İran dışişleri bakanı ve Hırvat mevkidaşı, ikili ilişkilerin genişletilmesi ve bazı ortak çıkar meselelerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüştü.

Görüşmede Emir Abdullahiyan, Hırvatistan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 30. yıldönümünü kutlayarak, o ülke kümeti ile halkına başarılar diledi.

Emir Abdullahiyan , son yıllarda iki ülke arasında uzun vadeli ortak bir ekonomik komisyon bulunmamasından duyduğu üzüntüyü ifade ederek, iki ülke arasında ekonomik alanda iyi ilişkiler geliştirmek için düzenli bir ortak ekonomik komisyon düzenleme mekanizmasının etkinleştirilmesi gerektiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı ayrıca Tahran ve Zagreb arasındaki ilişkilerin kapsamlı bir şekilde genişlemesinin tezahür etmesini umduğunu dile getirdi.