Ekonomik Diplomasiden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı, Viyana görüşmelerine döndü

Viyana görüşmelerinin yedinci turuna katılan ve görüşmeler sırasında bir dizi Avusturyalı yetkiliyle bir araya gelen Seferi, Merkez Bankası başkanı, sigorta başkanı ve Avusturya Ekonomi Bakan Yardımcısı ile görüştükten sonra, İRNA'ya diğer tarafın İran ile ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi konusunda iyimser olduğunu söylemişti.

İran İslam Cumhuriyeti diplomatı, Avusturya Ekonomi Bakan Yardımcısı ile yaptığı son görüşmenin içeriğine ilişkin olarak, iki tarafın Avusturya-İran ekonomik işbirliği için 5 ila 10 yıl arasında bir yol haritası geliştirme konusunda anlaştıklarını söyledi.

Sekizinci tur Viyana müzakereler 27 Aralık 2021'de Viyana'da başladı ve en uzun müzakere turlarından biri. Katılımcılar bugünlerde anlaşma metnini hazırlamak ve bazı tartışmalı konularda karar vermekle meşgüller.

Bu arada P4+1 grubu, Avrupa Birliği ve İran'dan uzmanlar nükleer meselelerin üç alanında, yaptırımların kaldırılması ve Viyana görüşmelerinde kalan meseleleri ele almak için idari düzenlemelerde bir araya geldi.

Görüşmeler, 2015 anlaşmasına taraf olan ABD'nin, özellikle yaptırımların kaldırılması alanında, eski yönetimin yasa dışı eylemlerini telafi etmek için somut ve anlamlı adımlar atması gerektiği bir noktaya ulaşmış durumda.

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