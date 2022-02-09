Dışişleri Bakanlığı'nda 3 kadına atama

Emir Abdullahiyan bakanlıktan üç kadını bakana danışman ve kadın ve insan hakları genel müdürü, kadın ve aile işleri ve bakam danışmanı ataması olarak atayan üç ayrı kararname yayınladı.

Emir Abdullahiyan, Merziye Efhem'i Bakan Danışmanı ve Kadın ve İnsan Hakları Genel Müdürü olarak atadı. Efhem daha önce İran İslam Cumhuriyeti'nin Malezya Büyükelçisi, Kamu Diplomasisi Merkezi Sözcüsü ve Direktörü ve Dışişleri Bakanlığı Enformasyon ve Basın Genel Müdürü olarak görev yaptı.

Başka bir kararda Emir Abdullahiyan, Mensuea Şerifi Sadr'ı Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak atadı. Şerifi daha önce Kadın ve İnsan Hakları Genel Müdürü ve İran İslam Cumhuriyeti'nin Japonya Büyükelçi Yardımcısı olarak görev yapmıştı.

Dışişleri bakanı ayrıca Sona Ahmedi'yi bakanın kadın ve aile danışmanı olarak atadı. Ahmedi daha önce Dışişleri Bakanlığı'nda insan kaynakları müdürü olarak görev aldı.

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