İran’da Anneler Günü

İranlıların bir çoğu bu bayramı fırsat bilerek, anneanneleri, anneleri, eşleri ve kardeşlerine hediyeler alıp, emekleri için

İranlı erkekler bugünde genelde eve döndükleri zaman bir hediye veya çiçek alarak onların eşleri veya kızlarına verir ve daha sonrada ailecek annelerine giderler veya kadın akrabaları telefonla tebrik ederler.

Hz. Fatıma’nınşahsiyeti ve manevi makamı ile ilgili bir çok kitaplar yazılmıştır fakat bu kitaplar bir okyanus anlatmak için bir damlayı anlatmak misalidir.

Hz. Fatıma Müslüman kadınlar için bir örnektir ve Hz. Mohammad sa. kendisi ile ilgili meşhur, ‘’ Herkes Fatıma’yı mutlu ederse beni mutlu etmiştir. Yüce Allah, Fatıma’nın gazabı ile hiddetlenir ve onun mutluluğu ile mutlu olur.’’ cümlesini söylemiştir.

Hz. Fatıma kısa hayatında hak ve hakikatı savunmaktan hiç bir zaman vazgeçmedi ve tarih boyu tüm Müslümanlara haksızlık karşısında susmanın Kabul edilemez olduğu gerçeğini anlatmıştır.

Hz. Fatıma iki erkek ve iki kız çocuğu sahibiydi.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012