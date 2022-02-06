Kutsal Savunma sinemasının beş kadın kahramanı

Hala ele alınan gerçek alanlardan biri, Kutsal Savunma çağında kadın aktivizmi meselesidir. Türün ana kahramanlarını erkeklerin eline bırakan savaşa eril bakışın yanı sıra, kamera merceğini, kadınların boyunu ve kahramanca performanslarını kapsayan kadınsı savaş eserleri anlatılmıştır.

Kurtulanlar'da Atife Rezevi

Atife Rezevi, ülkenin kutsal savunma türünün en önde gelen hemşiresidir. Resul Mollakulupur'un Kurtulanlar filminde, görevini yerine getirmek için kopmuş bir omurilik savaşçısını takip etmesi gereken bir hemşire olarak görünür.

Bu yolculukta, vatanın kutsal müdafaası işlerinde ilk kadın kahramanlardan biri olarak resmedilmek için çalışmalarına hız verirken, yalnızlık ve mayınlı savaş bölgesinde bulunma korkusunu yenmesi gerekiyor.

Kırmızı kurdele'de Azita Haciyan

Azita Haciyan'ın en iyi rolü İbrahim Hatemi Kiya'nın Kırmızı Kurdelesidir. Bu filmde, ailesini kaybeden ve babasının harap olmuş evine dönen, savaşın yıprattığı bir kızın rolünü oynuyor. Doğuştan gelen güç ile hayatta kalma ve mevcut durumdan kaçma konusundaki anlık çaresizliği arasındaki çatışma, İran'ın Kutsal Savunma sinemasında güçlü bir kadın yarattı.

Yaşam günlerinde Hengame Kadıyani

Kadiyani, kocasıyla birlikte bir sahra hastanesinde çalışan ve bu hizmeti savaşın sonuna kadar sürdüren Perviz Şeyh Tadi'nin filminde hemşire rolünü oynuyor. Ancak İran-Irak savaşını sona erdiren BM Kararı'nın ardından sahra hastanesinin aniden saldırıya uğraması, çift için zor bir durum yarattı. Filmin bazı anlarında kadının eşi (Hamid Ferruhnejad) görme nimetinden mahrum kalıyor ve hakimler başrolde daha aktif hale geliyor.

Nimroz-2'nin Öyküsü: Kızıl Kan'da Behnuş Tebatebayi

Nimroz'un ikinci sezonunda Muhammed Hüseyin Mehdeviyan, savaş alanında yeni bir kadın kahramanın imajını tasvir ediyor. Bu filmde Tebatebayi, bağımsız bir kadın olarak hayatının çeşitli yönlerini organize ediyor. Güvenlik görevlisi olan eşinin aksine eğilimlerini münafıklardan saklayarak önce bir ev hanımı görünümünde karşımıza çıkar.

Eşref Kampı'nda hemşire olur ve sonunda kızını Tahran'da görmek için anları sayar. Tebatebayi, her üç alanda da örnek bir kararlılıkla karşımıza çıkıyor ve filmin orijinal kahramanı.

Kızlar Korosu'nda Niki Kerimi

Niki Kerimi, Münir Kaydi'nin son rolünde, bu filmin kahramanı görüntüsünde farklı bir rolde ortaya çıkıyor. Hürremşehr'in düştüğü günlerde, öğretmen ailesinin yanından geçti ve yerel güçler cephede olmayı reddettikten sonra, Baas güçlerine askeri teçhizat sağlayarak başka birkaç kadınla karşı koymaya karar verdi.

Bu filmde Kerimi, tehlikeli durumlar içinde kalarak ve idealist kararlarını uygulamakta ısrar ederek pervasızca riskler alıyor ve mükemmeliyetçi ruhunun yolunda adımlar atıyor.

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