Müttakiyan 2021 En İyi Kadın Sporcu ödülüne aday gösterildi

Asya Paralimpik Komitesi bugün kadınlar bölümünde 2021 En İyi Kıta Sporcusu adaylarını açıkladı.
Açıklanan isimler arasında geçen yıl Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan atletizmde milli atlet Müttakiyan da var.
Müttakiyan'a ek olarak, masa tenisinde Kore'den Su Yoo Seon, atletizmde Çin'den Xiaoyuan Wen, badmintonda Endonezya'dan Liani Ratri Oktia ve masa tenisinde Hindistan'dan Bhavina Patel ödüle aday gösterildi.
Dün, Ruhullah Rüstemi bu ödüle erkekler bölümünde aday gösterilmişti.
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