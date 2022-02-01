1 Şub 2022 16:00
Journalist ID: 2391
News Code: 84634995
0 Persons

Müttakiyan 2021 En İyi Kadın Sporcu ödülüne aday gösterildi

Müttakiyan 2021 En İyi Kadın Sporcu ödülüne aday gösterildi

Tahran, İRNA- Asya Paralimpik Komitesi bugün, aralarında atletizm dalında Paralimpik altın madalya sahibi İranlı Haşimiye Müttakiyan'ın da bulunduğu, kadınlar kategorisinde 2021 En İyi Kıtasal Sporcu Ödülü adaylarını açıkladı.

Asya Paralimpik Komitesi bugün kadınlar bölümünde 2021 En İyi Kıta Sporcusu adaylarını açıkladı.

Açıklanan isimler arasında geçen yıl Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan atletizmde milli atlet Müttakiyan da var.

Müttakiyan'a ek olarak, masa tenisinde Kore'den Su Yoo Seon, atletizmde Çin'den Xiaoyuan Wen, badmintonda Endonezya'dan Liani Ratri Oktia ve masa tenisinde Hindistan'dan Bhavina Patel ödüle aday gösterildi.

Dün, Ruhullah Rüstemi bu ödüle erkekler bölümünde aday gösterilmişti.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

İlgili haberler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha