İran, 2022 İşitme Engelliler Olimpiyatları'na 8 disiplinle katılacak

Geçen yıl milli salon voleybol takımını İtalya'ya gönderdiklerini hatırlatan Tişegeran, 'Dünya şampiyonasında altıncı sırayı almak, işitme engelli voleybolcularımızın zirve noktasına dönmesinin başlangıcı oldu' dedi.

Tişegeran, 80 işitme engelli sporcunun olimpiyatlara katılma, dünya genç ve yetişkin serbest ve yetişkin kategorilerinde yer alma ve birincilik elde eden yarışmalara hazır olmalarını artırmak için Türkiye'ye gönderilmesi de dahil olmak üzere işitme engelli sporları alanında alınan önlemlere değindi.

Tişegeran ayrıca tüm uluslararası yarışmalara katılmayı, 2 uluslararası tekvando ve karate etkinliğinde 20 ülkeden 400 konuğu ağırlamayı ve her iki disiplinde de dünya şampiyonluğu kazanmayı, Federasyon'un bu yılki diğer önemli etkinlikleri olarak belirtti.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish