İran: Haniye, Nasrallah ve Nilfuruşan'ın intikamı/ işgal altındaki torakların kalbi hedef alındı

İran Devrim Muhafızları'nın açıklama metni:

Büyük İslam Ümmeti, değerli ve şehitler veren İran milleti, kısa bir süre önce, siyonist rejim tarafından şehit edilen mücahit Dr. İsmail Heniyye'nin terör edilmesi ve Birleşmiş Milletler Şartı’na göre İran İslam Cumhuriyeti'nin egemenliğinin ihlali karşısında sabır gösterdikten sonra, bu rejimin Gazze ve Lübnan'da ABD'nin desteğiyle katliam yaparak kötülüklerini artırması, direnişin büyük lideri ve Hizbullah’ın onurlu Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrallah'ın şehit edilmesi ve Devrim Muhafızları'nın Lübnan’daki kıdemli komutanı Tümgeneral Abbas Nilforoşan’ın şehadeti sonrasında, Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Gücü, işgal altındaki toprakların kalbindeki önemli askeri ve güvenlik hedeflerine onlarca balistik füze fırlatmıştır. Detaylar daha sonra paylaşılacaktır.

Bu operasyonun, Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'nin onayı ve Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanlığı'nın talimatıyla, İran İslam Cumhuriyeti Ordusu ve Savunma Bakanlığı'nın desteğiyle gerçekleştirildiği belirtilmektedir.

Siyonist rejim, bu yasal ve uluslararası hukuka uygun olan operasyona askeri bir tepki verirse, yıkıcı ve ezici saldırılarla karşı karşıya kalacağı uyarısı yapılmaktadır.

"Ve zafer yalnızca Aziz ve Hakim olan Allah'tandır."

İran Devrim Muhafızları Halkla İlişkiler