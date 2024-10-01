İsrail rejiminin Lübnan'a kara saldırısıyla ilgili yalanı / Fadi 4 füzesiyle vurulan istihbarat üssü ve Mossad merkezi

Bugün, Lübnan Hizbullah'ı Bilgilendirme Sorumlusu Muhammed Afif, El Cezire ile yaptığı röportajda, İsrail rejim güçlerinin Lübnan'a girdiği yönündeki tüm iddiaların asılsız olduğunu belirtti.

Afif, direniş mücahitleri ile işgal güçleri arasında henüz doğrudan bir kara çatışması yaşanmadığını vurgularken "Mücahitlerimizin, Lübnan topraklarına girmeye çalışan düşman güçlerine karşı mücadele etmeye hazır" dedi.

Afif röportajında "Lübnan topraklarına girmeye çalışan düşman güçlerine en büyük zararı vereceğiz" diye ekledi.

Hizbullah yetkilisi, İsrail rejiminin, dün Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde hedef alınan El-Sırat televizyon kanalı binası gibi sivil binalarda silah veya mühimmat depoları bulunduğuna dair iddialarının da asılsız olduğunu belirtti.