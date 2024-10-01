1 Eki 2024 15:46
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News ID: 85614423
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Siyonist rejim çaresizlik içinde ve psikolojik operasyonlarla başarılı olamayacak

1 Eki 2024 15:46
News ID: 85614423
Siyonist rejim çaresizlik içinde ve psikolojik operasyonlarla başarılı olamayacak

Tahran, İRNA - Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri, tarih boyunca ilahi liderlerin şehadetinin asla onların akidesinde bir kesinti yaratmadığını belirterek, "Şehit Seyyid Hasan, kesinlikle Hizbullah Genel Sekreterliği'nden daha etkili olacaktır" dedi.

Ali Ekber Ahmediyan, Tahran'daki Hizbullah ofisinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Seyyid Hasan Nasrallah’ın şehadetiyle direniş bayrağını en yüksek zirvede dalgalandırdığını söyledi. Ahmediyan, Nasrallah’ın liderlik rolünün şehadetinden sonra daha da güçlenerek devam edeceğini ifade etti.

Siyonist rejime verilecek yanıt hakkında konuşan Ahmediyan, direniş cephesinin bir savaş içinde olduğunu ve tek bir eylemin yeterli olmayacağını vurguladı. Direniş cephesinin hamlesiyle başlayan bu çatışmada düşmanın yalnızca tepki gösterdiğini ve şu anda çaresizlik içinde olduğunu belirten Ahmediyan, "Siyonist rejim dün gece sınırlı bir kara harekâtı başlattı, ancak hemen geri çekildi. İnşallah zafer direnişin olacaktır" dedi.

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