1 Eki 2024 22:07
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News ID: 85614716
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Art arda patlamalar, işgalcilerin mevzilerine onlarca füzenin isabet etmesinin ardından Tel Aviv Havalimanı kapatıldı + video

1 Eki 2024 22:07
News ID: 85614716
Art arda patlamalar, işgalcilerin mevzilerine onlarca füzenin isabet etmesinin ardından Tel Aviv Havalimanı kapatıldı + video

Tahran, İRNA- Yerel medya, İran'ın işgalci Siyonistlerin mevzilerine onlarca füze fırlatmasının ardından işgal altındaki topraklarda art arda patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi. Aynı zamanda Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nın faaliyetleri tamamen durduruldu.

Filistinli medyaya dayandırdığı haberine göre, Siyonist rejimin füze savunma sistemleri, işgal altındaki topraklara atılan bazı füzeleri engellemeye çalıştı, ancak saldırının geniş çaplı olması nedeniyle bu girişim başarısız oldu.

Siyonist medya, bu saldırının ilk aşamasında yaklaşık 400 füzenin işgal altındaki topraklara fırlatıldığını iddia etti.

İran'ın işgalci Siyonistlerin mevzilerine yönelik füze saldırılarının ardından, Batı Şeria'nın Nablus ve Ramallah dahil her yerinde Filistinliler bu durumu sevinçle karşıladı.

Aynı zamanda Siyonist medya, işgal altındaki topraklara ikinci bir füze saldırısı dalgasının başladığını bildirdi.

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