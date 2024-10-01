İran Devrim Muhafızları'ndan İkinci Bildiri: Düşmanın her türlü aklını kaçırma girişimi yıkıcı ve pişman edici bir cevap alacaktır

Önceki bildirinin devamında, İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu'nun evlatları, İran İslam Cumhuriyeti yetkilileri ve askeri komutanların verdiği sözlere dayanarak, diğer silahlı kuvvetlerin yardımıyla "Gerçek Vaat 2" operasyonunu "Ya Resulallah (SAV)" parolasıyla başlattı. Bu operasyon kapsamında, işgal altındaki topraklardaki stratejik merkezler, İran İslam Cumhuriyeti'nin evlatları tarafından üretilen füzelerle hedef alındı.

Operasyon sırasında, bazı hava üsleri ve radar merkezleri, özellikle direniş liderleri, Şehit Dr. İsmail Haniye ve Lübnan Hizbullah lideri Şehit Seyyid Hasan Nasrallah ile Hizbullah, Filistin İslami Direnişi ve Devrim Muhafızları komutanlarına yönelik suikast planlarının yapıldığı merkezler vuruldu.

Bu bölge, en gelişmiş ve yoğun hava savunma sistemleriyle korunmasına rağmen, atışların %90'ı başarıyla hedeflerini vurdu ve Siyonist rejim, İran İslam Cumhuriyeti'nin operasyonel ve istihbarat üstünlüğünden korkuya kapıldı.

Bu operasyon, meşru savunma hakkı çerçevesinde ve uluslararası hukuka uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Düşmanın yapacağı her türlü aptallık, yıkıcı ve pişman edici bir karşılık bulacaktır.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi