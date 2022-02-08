General Süleymani ve Elmühendis’in terör olayını araştırma komitesi Irak’ta toplandı

Irak Yüksek Adli Konseyi yayınladığı açıklamada, İran ve Irak’ın oluşturduğu komitenin üçüncü toplantının Bğdat’ta düzenlendiği ifade edildi.

Açıklamada oturumun dosya ile ilgili iki ülke tarafından oluşturulan araştırma gruplarının elde ettiği belgelein paylaşımı olduğu belirtildi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan geçen aylarda yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanlığının Şehit Süleymani ve Elmühendis’in terör dosyasının takipçisi olacağını bildirmişti.

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