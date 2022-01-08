Dışişleri Bakanlığı, General Süleymani suikastına karışan Amerikalılardan oluşan yaptırım listesini güncelledi

Dışişleri Bakanlığı, "ABD'nin Bölgedeki İnsan Hakları İhlalleri ve Maceracı ve Terörist Eylemleriyle Mücadele" yasasını ve özellikle 4. ve 5. Maddelerinin uygulanması doğrultusunda, dönemin ABD Başkanı Donald Trump, Mike Pompeo (eski Dışişleri Bakanı), John Bolten (eski Ulusal Güvenlik Danışmanı), Mark Speer (eski Savunma Bakanı), Gina Haspel (eski CIA Direktörü), Christopher Miller (eski Savunma Bakanı), Steven Manuchehr (Eski Hazine Sekreteri), Matthew Thaler (ABD'nin Bağdat Büyükelçisi), Steve Fagin (ABD'nin Bağdat'taki eski Misyon Başkan Yardımcısı) ve Rob Waller (Irak, Erbil'deki eski ABD Başkonsolosu) adlı kişilerin Şehit General Süleymani'ye karşı ABD terör suçundaki rolleri, terörizmi teşvik etmek ve temel insan haklarını ihlal ettikleri gerekçesiyle yaptırım uygulandığını açıkladı.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

'İlgili kişiler duruma göre, yukarıdaki terör eyleminin karar verme, planlama, organize etme, finanse etme, destekleme, yönetme veya gerçekleştirme süreçlerine veya uluslararası barışa tehdit oluşturan bu menfur suçu, terörü destekleyerek iştirak etmişlerdir.

Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti bir terör eylemi gerçekleştirerek, terörle mücadele ve terörün finansmanı alanındaki uluslararası yükümlülükleri, özellikle terör eylemleri düzenlemeyi reddetmenin yanı sıra insan haklarına saygı gösterme, koruma ve eylemlerde bulunma taahhüdünü açıkça ihlal etmiştir.

ABD'nin bu ihlallere ilişkin uluslararası sorumluluğunu yineleyerek, İran İslam Cumhuriyeti'nin uluslararası insan hakları yükümlülüklerinin yanı sıra terörle mücadele ve terörün finansmanına karşı mücadelesinde kararlı olduğunu kaydeder.

Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti'ne mensup söz konusu kişiler hakkında uluslararası barış ve güvenliğin korunması amacıyla ve karşılıklılık çerçevesinde söz konusu yaptırımları uygulanmıştır'.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish