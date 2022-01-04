Amerikalı yazar: Şehit Süleymani terörü sonrası dünya güvenliği zayıfladı

IRNA’ya açıklamada bulunan Fantina, ABD’lı yetkililerin, ‘’ Bu terör sonrası dünya daha güvenli hale geldi’’ iddiasının yalnış olduğunu belirterek ‘’ Bu iddia gerçek dışıdır. General Süleymani ABD veya İsrail’in İran saldırısı karşısında bir siperdi. Kendisi sadece İran’ın bu saldırı karşısında direnebilmesi için teröre kurban gitti.’’ dedi.

Bu terör sonrası dünyadaki güvenliğin de azaldığını zira Trump’ın hala bu uluslararası cinayet karşısında hesap vermediğini ifade eden Fantina, daha önceki yıllarda Trump gibi uluslararası kuralları ihlal eden liderlerin de var olduğunu söyledi.

‘’İsail’in Ortadoğu bölgesindeki tek güç haline dönüşmesi İran’ın güç be nüfuzu ile çelişmekte ve bundan dolayı İsrail’in bu teröre katılma ihtimali yüksektir.’’ diyen Fantina, Trump’ın cahilce şekilde general Süleymani’nin Devrim Muhafızlarının önderi gördüğünü ve bu terörle Devrim Muhafızlarının yok olacağını düşündüğünü belirtti.

Fantina, İran milliyetçiliğinin her şeyin üstünde olduğunu ifade eden Fantina, bu terörün Devrim Muhafızlarını yok etmeyeceğini hatta zayıflatamayacağını söyledi.

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