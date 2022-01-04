General Süleymani dosyası sanıklarının bazılarına kırmızı bülten çıkarıldı

Ferhandiya yaptığı açıklamada, adli dosyanın terörden 10-15 gün sonra başladığını fakat dosyanın uluslararası boyutu olduğunu ve uluslararası düzeyde de işbirliğine ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Ferhadniya, ABD’nin bölgede bazı üstleri olduğunu ve bu olaya müdahil olmalarından dolayı bunun incelenmesi gerektiğini fakat kendilerine adli yardımlaşma istemi gönderilen 9 ülkeden sadece Irak’ın bu isteme yanıt verdiğini söuledi.

Ferhadiniyan dosyanın kasten ölüm ve İran milli güvenlik ile ilgili olduğunu ifade eden Ferhadniya, dosya ile ilgili İran ve Irak arasında bir komite oluşturulduğunu ve şu ana kadar komitenin iki toplantı düzenlediğini söyledi.

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2012