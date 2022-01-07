Yemen’in Tahran Büyükelçisi: General Süleymani ve Ebumehdi İslam şehitleriler

Eldeylemi, şehit Süleymani’nin ikinci şehadet yıldönümünde düzenlenen törende bu büyük iki komutan’ın şehadetinin acı verici olduğunu ve bu iki büyük İslam komutanın mücadelelerinin incelenmesi gerektiğini söyledi.

Eldeylemi, bu iki şehidin yaptıklarının İran ve Irak ile sınırlı olmadığını tüm İslam ümmeti için olduğunu belirtti ve her iki şehidin İslam ve uluslararası nifak arasındaki savaş olduğunu söyledi.

ABD ve Siyonist düşmanın bu terörün ilk anından bunu direnişe indirilen bir darbe olarak lanse etmeye çalıştıklarını ifade eden Eldeylemi, düşmanın terördeki amacının korku salmak olduğunu ifade etti.

Eldeylemi İran’ın ABD- Siyonist planlarına direnişin bayraktarı olduğunu belirtern Eldeylemi, ‘’ İran tüm mücahitlere uyanmak için savaşmanın bir ilke olduğunu ve düşmanı tanımanın öncelikli konu olması gerektiğini öğretti.’’ dedi.

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2012