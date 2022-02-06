Emir Abdullahiyan: Geçici ve sınırlı anlaşma peşinde değiliz

Açıklamada bulunan Emir Abdullahiyan, ABD’nin Kapsamlı Ortak Eylem Planı’nından (KOEP) çıkması ile uyguladığı ambargoların yeniden ortaan kaldırılması için yapılan herşeyin İran açısından iyi olduğunu belirtti.

‘’ Bizim için önemli olan ABD’nin fiili davranışıdır.’’ diyen Emir Abdullahiyan, Bizim için ABD’nin fiili olarak ambargoların kaldırılması yönündeki davranışlarını görebilmektir. Bizim için kıstas, Viyana’de devam eden müzakerelerin sonucu ve varılacak anlaşmadır.’’ dedi.

ABD’nin bazı aracılar vasıtası ile gönderdiği mesajlarda iyiniyetli oldıklarını ifade edem Emir Abdullahiyan fakat mevcut müzakere sürecinde ABD’den ciddi ve kayda değer performans görmediklerini söyledi.

İran’ın bazı önerilerin 4+1 grubu ve ABD ile AB aracılığı ile gayrı resmi mektuplarla iletildiğini ifade eden Emir Abdullahiyan, ABD’nin fiili davranışının önmeli olduğunu söyledi.

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2012