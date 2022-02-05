Emir Abdullahiyan: Viyana görüşmelerindeki ana konularımızdan biri teminat almak

İmam Humeyni'nin türbesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Emir Abdullahiyan Viyana görüşmeleri hakkında, 'Yaptırımları kaldırmak için en önemli konularımızdan biri garanti almaktır. Ekonomik ve siyasi alanlardaki garantiye ilişkin olarak bazı anlaşmalara varıldığını duyurduk' ifadesini kullandı.

İran müzakere heyetinin garantide aradığı şeyin tüm siyasi, hukuki ve ekonomik seviyelerde garanti almak olduğunun altını çizen Emir Abdullahiyan, 'Bazı konularda anlaşmaya varıldı, ancak İran müzakere heyeti hala ciddi olarak Batı'dan somut garantiler vermesini ve taahhütlerine bağlı kalmasını istiyor' diye belirtti.

Emir Abdullahiyan, 'Bugünlerde aracılar aracılığıyla mesaj veren Amerikan tarafına iyi niyetlerini uygulamada göstermeleri gereken konuları açıkça söyledik. Uygulamada, iyi niyet, bize göre, sahada gerçekleşen somut bir şeydir ve kelimenin tam anlamıyla bazı yaptırımların kaldırılması, Amerikalıların konuştuklarının bir tezahürü olabilir. Kağıt üzerinde olanlar iyi ama yeterli değil' diye ekledi.

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