ABD'li yetkili: Viyana görüşmeleri son aşamaya girdi

İsminin açıklanmaması koşuluyla konuşan ABD'li yetkili, uluslararası basına verdiği demeçte, Viyana'daki son müzakere turunun bugüne kadar yapılan en yoğun görüşme olduğunu söyledi. Farklılıkları azaltma ve bunları her iki taraftaki temel önceliklerle sınırlandırma konusunda ilerleme kaydedildiğini dile getiren kaynak, 'Bu nedenle şimdi siyasi kararlar alma zamanıdır' dedi.

'Son aşamalarda olduğumuz düşünüldüğünde, İran'ın nükleer ilerlemesinin hızı göz önüne alındığında, anlaşmaya varmak için sadece birkaç haftamız var' diyen yetkili, Washington'un müzakere masasında İran'a baskı yapma politikasını sürdürdüğünü ifade etti.

ABD'li yetkili, bunun yapay bir tehdit veya ültimatom olmadığını iddia ederek, 'İranlılar uzun zamandır son ana yaklaştığımızı biliyorlar ve bundan sonra artık Nükleer Anlaşma'ya geri dönebilecek durumda değiliz, çünkü o zamanın bu anlaşması müzakere ettiğimiz değeri içermeyecek' iye belirtti.

Üst düzey ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Biden'ın Nükleer Anlaşma'ya dönmeye ve bu hedefe ulaşmak için gerekli siyasi kararları almaya hazır olduğunu açıkça belirttiğini iddia ederek, Nükleer Anlaşma'ya dönüş umudunu dile getirdi.

Yetkili, azami baskı politikalarının başarısız olmasına ve ABD'nin bu konuyu itiraf etmesine rağmen, 'Aksi takdirde farklı düşüneceğiz ve ekonomik, diplomatik ve diğer baskıları sürdüreceğiz. Washington'un İran ile doğrudan diyalog arzusu var ve sınırlı bir zaman çerçevesi göz önüne alındığında doğrudan diyalogun müzakere sürecine çok faydalı olacağını düşünüyoruz' değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası basında çıkan haberlere göre, ABD'li yetkili Washington'un nükleer anlaşmayı ihlal eden yaptırımları kaldırmak için ne yapmaya istekli olduğunu zaten belirttiğini iddia etti.

Sekizinci tur yaptırımları kaldırma görüşmeleri 27 Aralık'ta başladı ve yaklaşık 30 günlük yoğun diplomatik istişarelerin ardından, birkaç gün içinde devam edecek kısa ömürlü bir siyasi karar alma dönemine girdi. Görüşmeler artık ABD'nin İran'ın meşru taleplerini kabul edip etmemeye karar vermesi gereken bir aşamaya geldi.

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