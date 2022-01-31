Washington'un siyasi kararını bekliyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Saeed Khatibzadeh, İRNA muhabirinin Viyana görüşmelerindeki son gelişmeler ve Batılı yetkililerin açıklamaları hakkındaki sorusuna, 'Heyetler yarın Viyana'ya dönerse, İran'ın doğal haklarına ve meşru taleplerine cevap vereceklerdir. Böylece güvenilir ve istikrarlı bir anlaşmaya varabiliriz ve yapay terminlere gerek yoktur' diye belirti.

Washington'daki siyasi kararların P4+1'e açıklanmasını beklediklerini dile getiren Hatipzade, 'Yaptırımlar alanında henüz çözülmemiş sorunlar var ve buna Batı tarafının karar vermesi gerekiyor. Doğrulama ve garantiler alanında temel önlemler alınmalıdır. Yaptırımların kaldırılması konusunda Batı'nın yanıt vermesini bekliyoruz. İran heyeti fikirlerini yaratıcı bir şekilde yazdı' dedi.

Viyana müzakerelerinin geçici olarak askıya alınmasıyla ilgili olarak Hatipzade, 'Bu ara vermeler geçenlerde de yaşandı. Elbette son üç haftadaki görüşmeler dört alanda önemli ilerleme kaydetti: yaptırımların kaldırılması, nükleer taahhütler, doğrulama ve garantilerin alınması. Elbette bazı ilerleme ve hızlarda önemli, bazılarında ise eylemsizlik ve karşı taraftan gerekli garantilerin alınmaması veya inisiyatif almaması nedeniyle yavaş bir tempo ile karşı karşıya kalıyoruz' değerlendirmesinde bulundu.

Karşı tarafın cevabını beklediklerini ifade eden Hatipzade, Reisi Hükümeti'nin Dışişleri Bakanlığı'nın yaptırımları kaldırma konusunda yaptıklarına paralel olarak, yaptırımların etkisiz hale getirilmesinde önemli ilerleme kaydettiğini vurguladı.

ABD ile doğrudan müzakerelere atıfta bulunan Hatipzade, 'İran'ın tutumu oldukça açık. Viyana müzakerelerinde yaşananlar gayet açık. Seçilen yol, tüm bunların arşivlenmesi ve güvenilir olması için yazılı bir yoldur. Bu yöntem gerekli olduğu sürece devam edecek ve hala o noktadayız' açıklamasında bulundu.

Hatipzade, 'ABD'ye Viyana'ya döndüğünde İran İslam Cumhuriyeti'nin taleplerini onaylamasını ve Nükleer Anlaşma'dan daha fazla bir şey talep etmemesini tavsiye ediyorum. Tabii ki Nükleer Anlaşma'dan daha azını kabul etmiyoruz. Bu durumda kısa sürede kalıcı ve güvenilir bir anlaşmaya varılabileceğinden emin olabilirsiniz' diye ekledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish