20 Oca 2022 13:24
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News Code: 84620606
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Emir Abdullahiyan: İran ve Rusya ilişkileri stratejik ilişkiler yolunda ilerlemekte

Emir Abdullahiyan: İran ve Rusya ilişkileri stratejik ilişkiler yolunda ilerlemekte

Moskova, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İran Cumhurbaşkanının Moskova ziyaretinin iki ülke ilişkilerinin göstergesi olduğunu belirterek, ikili ilişkilerin stratejik ilişkiler yolunda ilerlediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Reyisi ile birlikte Moskova’da resmi temaslarda bulunan Abdullahiyan, Rusya Parlamentosunun alt kanadı Duma Uluslararası Komite Başkanı Leonid Sloteski ile görüştü.

Görüşmede taraflar ikili ve parlamentolar arası ilişkiler konularını gözden geçirdi ve iki ülke istişarelerinin devam hususuna vurgu yaptılar.

Sloteski de iki ülke parlamentoları arasındaki ilişkilerin üst düzeyde olduğunu ve İran ile stratejik ilişkileri geliştirmenin ülkesi için önemli ve temel olduğunu söyledi.

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