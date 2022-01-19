Ayetullah Reyisi: Ambargo tehdidi İran’ın ilerlemesine engel değildir

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reyisi, ambargo tehditlerinin İran’ın ilerlemesine engel olmayacağını söyledi.

Resmi temaslar için Moskova’da bulunana Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reyisi, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Veladimir Putin ile göüştü.

Ayetullah Reyisi, İran’ın Rusya ile ilişkilerini geliştirmekte bir engelinin olmadığını ve İran’ın Rusya ile geçici değil stratejik olmasını istediklerini söyledi.

İran’ın40 yıldan beri batının ambargoları karşısında direndiğini ifade eden Ayetullah Reyisi, İran’In gelişmesini ambargolara bağlamayacaklarını söyledi.

İki ülke arasındaki Stratejik İşbirliği Anlaşmasının ilişkilerin gelecek 20 yıl ufkunu belirleyeceğini ifade eden Ayetullah Reyisi, Rusya ile ticaret hacminin arttırılmasını istediklerini ve bu yönde çalışacaklarını söyledi.

Moskova ziyaretinde işbirliğinin artması ve anlaşmaların uygulamaya geçmesini temenni eden Cumhurbaşkanı Reyisi, ‘’ Benim hükümetin politikası komşularla ilişkilerin arttırılmasıdır ve iki ülkenin işbirliği ve yapıcı işbirliği için bir engel bulunmamaktadır.

Ayetullah Reyisi, Şanghay İşbirliği Örgütü gibi bölgesel kurumlarda işbirliğinin tüm ülkelerin özellikle İran ve Rusya’nın arttırabileceğini söyledi.

Ayetullah Reyisi, Moskova programı çerçevesinde Duma’da bir konuşma yapacak, Rusya’da mukim İran vatandaşları ile görüşecek ve Rus işadamları ile bir görüşmek yapacaktır.

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2012