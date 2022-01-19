19 Oca 2022 18:17
Journalist ID: 1942
News Code: 84619779
0 Persons

Cumhurbaşkanı Reyisi ve Putin görüştü

Cumhurbaşkanı Reyisi ve Putin görüştü

Tahran, IRNA- Resmi temaslar için Moskova’da bulunana İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reyisi, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Veladimir Putin ile göüştü.

Ayetullah Reyisi, Moskova programı çerçevesinde Duma’da bir konuşma yapacak, Rusya’da mukim İran vatandaşları ile görüşecek ve Rus işadamları ile bir görüşmek yapacaktır.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012

İlgili haberler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha