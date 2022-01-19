Cumhurbaşkanı Reyisi ve Putin görüştü

Ayetullah Reyisi, Moskova programı çerçevesinde Duma’da bir konuşma yapacak, Rusya’da mukim İran vatandaşları ile görüşecek ve Rus işadamları ile bir görüşmek yapacaktır.
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2012
Tahran, IRNA- Resmi temaslar için Moskova’da bulunana İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reyisi, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Veladimir Putin ile göüştü.
Ayetullah Reyisi, Moskova programı çerçevesinde Duma’da bir konuşma yapacak, Rusya’da mukim İran vatandaşları ile görüşecek ve Rus işadamları ile bir görüşmek yapacaktır.
Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish
2012
Moskova, İRNA- Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, üst düzey bir siyasi-ekonomik heyetin başında birkaç…
Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, 'Bölgede İran-Rusya etkileşimi kesinlikle güvenliği…
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İran, Rusya…
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