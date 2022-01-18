Emir Abdullahiyan: İran-Rusya ilişkilerine yeni yol haritası çizilecektir

Emir Abdullahiyan, Rus Sputnik Ajansına kaleme aldığı makalede, İran Cumhurbaşkanı Ayetullah Seyyid İbrahim Reyisi’nin resmi Moskova ziyaretinin farklı şartlarda yapıldığını belirterek, iki ülkenin ikili ilişkilerde zengin medeniyetleri temelinde aydınlık bir gelecek istediklerinin yanında barış ve istikrar yolunda bölgesel ve uluslararası gelişmelerde faal ortaklık istediklerini belirtti.

Yeni İran hükümetinin dış politikada dengeli, faal, akılcıl yeni yol haritası çerçevesinde tüm komşuları özellikle Rusya ile işbirliği ve ekonomi diplomasının gelişmesine vurgu yaptığını ifade eden Emir Abdullahiyan, İran’ın Rusya ile ikili ve çoklu ilişkilerini geliştirmek istediğini belirtti.

Rusya’nın İran’ın güçlü olduğunu ve ikili ilişkileri işbirliği, saygı ve karşılıklı mebfaat olarak temelinde olduğunu ifade eden Emir Abdullahiyan, iki ülkenin istişarelerinin ikili, bölgesel ve uluslararası düzeyde devam ettiğini söyledi.

Emir Abdullahiyan, İran’ın Şanghay İşbirliği Örgütü üyeliği ve İran’ın Avrasya Ekonomik Birliği ülkeleri ile işbirliğinin iki ülkenin ekonomik ilişkilerini geliştirecek unsurlar olduğunu belirtti ve ekonomik ilişkileri aydınlık ufuklar beklediğini belirtti.

Emir Abdullahiyan makalede iki ülkenin kültürel, sosyal, parlamentolararası işbirliği, güvenlik, siber güvenlik, savunma ve polis teşkilatların düzeyinde işbirliklerini örnekleriyle anlattı.

Emir Abdullahiyan, iki ülkenin ortak bakışının Ortadoğu bölgesinin yabancıların müdahaleleri ve güvenlik kaygılı düşüncelerden dolayı savaşlar ve istikrarsızlıkları ile karşı karşıya geldiğini ve bundan dolayı iki ülkenin Afganistan, Suriye, Yemen ve Libya ile ilgili istişarelerinin devam ettiğini söyledi.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012