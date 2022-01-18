Reisi'nin Moskova ziyareti, ilişkilerin geliştirilmesi ve kapasitelerin harekete geçirilmesi için bir fırsat

İRNA'ya konuşan Adirhayeva, Reisi'nin Rusya ziyaretinin Moskova ile Tahran arasındaki ilişkilerin gelişmesi açısından stratejik önem taşıdığına ve iki ülke arasındaki uzun vadeli işbirliğini güçlendireceğine inandığını ifade etti.

Rus İranalog, 'İran-Rusya'nın nükleer anlaşmasının etkin bir şekilde uygulanması için Viyana görüşmelerine katılımı, Astana görüşmeleri çerçevesinde Suriye sorununun çözümünde iki ülke arasında etkin işbirliği, İran ile Rusya arasında 20 yıllık stratejik belgenin imzalanması için hazırlıklar, İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üyeliği, İran ile Avrasya Ekonomik Birliği arasındaki serbest ticaret anlaşmasının üç yıl daha uzatılması, bölgedeki iki güçlü ülke arasındaki yakın işbirliğini gösteriyor' değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Reisi, Rusya Devlet Başkanı'nın resmi daveti üzerine yarın Çarşamba Moskova'ya gidecek

Rus İranolog, İran Cumhurbaşkanı'nın Moskova ziyaretinin iki ülkenin birçok bölgesel ve uluslararası meselede ortak bir duruşa sahip olmasıyla gerçekleştiğini kaydetti.

İran ve Rusya arasındaki ticaret hacminin artırması

Rus İranolog, resmi istatistiklere atıfta bulunarak, '2021 yılının ilk 10 ayında (Ocak-Ekim) Rusya, İran'a 2.56 milyar dolar değerinde ihracat yaparken, aynı dönemde 779 milyon dolar değerinde İran'da ithalat gerçekleştirdi' dedi

İran ve Rusya arasında kültürel ilişkilerin geliştirilmesinin önemi

Tula Üniversitesi profesörü, İran ve Rusya arasındaki kültürel ilişkilerin büyük önemine dikkat çekerek, 'Geçen bahar Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov'un Tahran ziyareti sırasında İran'da bir Rus kültür merkezi açılması için bir anlaşma imzalandı' diye belirtti.

Adirhayeva bu anlaşmayı önemli olarak değerlendirerek, 'Bu anlaşmanın uygulanması ve Tahran'da Rus Kültür Merkezi'nin açılmasıyla çok ilgileniyoruz. İran Kültür Merkezi uzun yıllardır Rusya'da faaliyet gösteriyor ve biz Rus uzmanlar bu kültür merkeziyle kapsamlı bir işbirliği yaptık' ifadesine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Reisi, Moskova ziyareti sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek.

Duma'nın genel kuruluna katılmak ve hitap etmek, Rusya'da yaşayan İranlılarla ve Rus ekonomik aktivistleriyle görüşmek, Cumhurbaşkanı Reisi'nin iki günlük Rusya gezisinde planlarının bir parçası.

Cumhurbaşkanı Reisi'ye bu gezide Dışişleri, Petrol ve Ekonomik ve Maliye Bakanları eşlik edecek.

Cumhurbaşkanı Reisi, Hükümetin bölgedeki komşular ve ülkelerle ilişkileri en üst düzeye çıkarma yaklaşımı doğrultusunda daha önce Tacikistan ve Türkmenistan'a gitmişti.

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