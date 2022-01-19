Cumhurbaşkanı Reisi Moskova'da

Cumhurbaşkanı'nın iki günlük Moskova ziyareti, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in resmi daveti üzerine gerçeklemekte ve iki lider, çeşitli ekonomik, ticaret ve siyasi konular ile bölgesel ve uluslararası arenalarda iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirme alanlarını değerlendirecek.

Cumhurbaşkanı Reisi ile Vladimir Putin arasındaki görüşme bugün Çarşamba günü gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Reisi'nin Rusya Duması ve Moskova Devlet Üniversitesi'ne de hitap etmesi planlanıyor.

Moskova'da yaşayan İranlılarla toplantılar, Moskova Ulu Camii'nde Şii ve Sünni alimlerle toplantılar ve Rus işadamlarıyla görüşme, Reisi'nin Moskova'daki diğer önemli programlar olarak açıklandı

İran İslam Cumhuriyeti'nin Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, 'Bu gezi, Rusya ile İran İslam Cumhuriyeti arasındaki yeni ilişkilerde bir dönüm noktası olabilir' dedi.

Kremlin ise, '19 Ocak'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi arasında yapılacak görüşmelerde ortak ekonomik projelerin uygulanması ve uluslararası meseleler ele alınacak' ifadesini kullandı.

Açıklamaya göre Putin ve Reisi, ikili ilişkileri, bölgesel ve uluslararası işbirliğini genişletmenin yollarını masaya yatırmanın yanı sıra, Viyana'da İran ile P4+1 arasındaki mevcut müzakerelerin durumunu da görüşecek.

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