İran ve Rusya'nın bölgedeki etkileşimi güvenlik yapıcıdır

Moskova'ya girmek için Tahran'dan ayrılmadan önce Tahran Mehrabad Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Reisi, 'Başta Rusya olmak üzere tüm komşularımızla ilişkilerimiz kuşkusuz iyi ve iki ülke arasındaki çeşitli alanlardaki siyasi, ekonomik ve ticari ilişkiler göz önüne alındığında, bu gezi tüm ilişkilerimizi geliştirmek için bir dönüm noktası olabilir' diye belirtti.

İran İslam Cumhuriyeti'nin bölgede bağımsız, güçlü ve etkili bir ülke olduğunu ve Rusya'nın da önemli ve söz sahbi ülkeler arasında yer aldığını dile getiren Reisi, 'İki önemli, güçlü ve etkili ülke arasındaki diyalog, bölgedeki ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirerek bölgesel güvenlikte çok etkili olabilir. Biz ve Rusya, Şanghay Grubu gibi bölgedeki birçok ekonomik ve siyasi örgütün üyesiyiz ve Rusya'nın bu örgütlerde önemli rolü vardır. Bu zirvede başta Rusya olmak üzere tüm ülkelerle iyi işbirlikleri içinde olacağız' değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın Avrasya Birliği'nde çok önemli bir rolü olduğuna dikkati çeken Reisi, 'Bu yöndeki işbirliğimiz ticari ve ekonomik adımların atılmasında etkili olabilir. Rusya ile ortak çıkarlarımız var. Bölgedeki bu etkileşim ve ortak çıkarlar mutlaka güvenliği sağlayacak ve bölgede tek taraflılığı önleyecektir. İran ve Rusya, sahip oldukları birçok yetenek, etkileşim ve işbirliği ve karşılıklı ilişkileri ile bölgesel ve uluslararası koşullar açısından çok etkili olabilmektedir' ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Reisi, 'Bu gezide ikili ilişkiler, siyasi, ekonomik, enerji ve ticaret konularının yanı sıra hava ve uzay konuların ele alınacak. Şu ana kadar iki ülke arasındaki işbirliği ne Ruslar için ne de bizim için tatmin edici' diye ekledi.

Cumhurbaşkanı Reisi bugün Çarşamba günü Tahran'dan Rusya'ya gitti.

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