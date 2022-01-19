Putin: İran ve Rusya’nın yardımları Suriye’de terörist tehditlerin önlenmesine yardım etti

Resmi ziyaret için Moskova’da bulunan İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ayetullah Seyyid İbrahim Reyisi ile görüşen Putin, Cumhurbaşkanı Reyisi’nin göreve başlamasından beri irtibat halinde olduklarını fakat yüz yüze görüşmenin yerini telefon veya video konferansın alamayacağını söyledi.

Korona’ya rağmen geçen sene iki ülke ekonomik ilişkilerinin yüzde 6 geliştiğini ifade eden Putin, iki ülke arasında büyük projelerin uygulanmakta olduğunu ve iki ülkenin çeşitli alanlarda işbirliği bulunduğunu ayrıca iki ülkenin uluslararası alanda da yakın işbilrliği sahibi olduğunu ve iki ülkenin öçabaları ile Suriye’de uluslararası terörizmle mücadelede yardım ettiklerini söyledi.

Putin, Afganistan durumunun iki tarafın özel ilgi alanı içinde olduğunu ve bu konuda Cumhurbaşkanı Reyisi’nin görüşlerini dinlemek istediğini söyledi.

Putin, ‘’ Geçici anlaşma temelinde İran ve Avrasya Ekonomik Birliği ilişkileri gelişecektir ve bunun kalıcılaşması için çalışıyoruz, İran Şanghay İşbirliği Örgütünde gözlemci üyedir ve Cumhurbaşkanı Reyisi’nin Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) ile ilgili görüşlerini de almak istediğini söyledi.

Putin, Cumhurbaşkanı Reyisi ile görüşmesinden çok memnun olduğunu ve kendisinden selam ve sağlık temennilerini İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei’ye iletmesini istedi.

Ayetullah Reyisi, Moskova programı çerçevesinde Duma’da bir konuşma yapacak, Rusya’da mukim İran vatandaşları ile görüşecek ve Rus işadamları ile bir görüşmek yapacaktır.

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2012