İsmaili: İran-Rusya milletlerini bir birine bağlayan unsur kültürdür

İsmaili, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, ‘’ Burün Rusya Hayyam, Mesnevi, Şahname’nin Rusça tercümesini okuyorlar ve İranlılar da Dastayovski, Tolstoy ve Puşkin’in eserlerinin çevirisini okuyorlar, kültür iki millet bir birine bağlayan unsurdur.’’ dedi.

İsmaili Cumhurbaşkanı Reyisi’nin ziyareti ile İran-Rusya ilişkilerinin daha da güçleneceğini söyledi.

Moskova’da resmi temaslarda bulunan İran Cumhurbaşkanı Ayetullah Seyyid İbrahim Reyisi’ dün Cumhurbaşkanı Veladimir Putin ile görüştü.

Reyisi’nin bugün Rusya Parlamentosunun alt kanadı olan Duma’da bir konuşma yapacağı beklenmektedir.

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