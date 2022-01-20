20 Oca 2022 11:01
Journalist ID: 1942
News Code: 84620377
0 Persons

İsmaili: İran-Rusya milletlerini bir birine bağlayan unsur kültürdür

İsmaili: İran-Rusya milletlerini bir birine bağlayan unsur kültürdür

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Kültür ve İslami İrşad Bakanı Mohaad Mehdi İsmaili Cumhurbaşkanı Reyisi’nin Rusya ziyaretine işaretle kültürün iki millet bir birine bağlayan unsur olduğunu söyledi.

İsmaili, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, ‘’ Burün Rusya Hayyam, Mesnevi, Şahname’nin Rusça tercümesini okuyorlar ve İranlılar da Dastayovski, Tolstoy ve Puşkin’in eserlerinin çevirisini okuyorlar, kültür iki millet bir birine bağlayan unsurdur.’’ dedi.

İsmaili Cumhurbaşkanı Reyisi’nin ziyareti ile İran-Rusya ilişkilerinin daha da güçleneceğini söyledi.

Moskova’da resmi temaslarda bulunan İran Cumhurbaşkanı Ayetullah Seyyid İbrahim Reyisi’ dün Cumhurbaşkanı Veladimir Putin ile görüştü.

Reyisi’nin bugün Rusya Parlamentosunun alt kanadı olan Duma’da bir konuşma yapacağı beklenmektedir.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012

İlgili haberler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha